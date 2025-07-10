Депутат ЕП Дрёзе раскритиковал политику фон дер Ляйен

Политик назвал ее "дорогостоящим дилетантством"

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Депутат Европарламента (ЕП) Зигберт Дрёзе раскритиковал внешнеполитический курс Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен и охарактеризовал его как "дорогостоящее дилетантство". Такое мнение он высказал корреспонденту ТАСС на просьбу прокомментировать голосование по вопросу о доверии главе ЕК.

"Европейский зеленый курс был бы уже сам по себе плох, но внешнеполитический подход Еврокомиссии лишил Европу доступного российского газа и вынуждает ЕС влезать в новые долги, чтобы подготовиться к будущему конфликту, который Еврокомиссия, по-видимому, пытается спровоцировать. Стоит ли удивляться, что Европа не оправилась от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, когда Еврокомиссия безответственно и непрозрачно тратила деньги," - отметил Дрёзе.

Это, по его мнению, некомпетентное руководство. "Это дорогостоящее дилетантство или даже коррупция на самом высоком уровне. Какова бы ни была истинная причина, результат один и тот же: жители Европы страдают от того, что госпожа фон дер Ляйен в своей речи в понедельник назвала "кризисом стоимости жизни", как будто все эти проблемы свалились с неба", - резюмировал евродепутат.

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге отклонил резолюцию о недоверии главе ЕК. За отклонение резолюции проголосовали 360 депутатов из 553, тогда как 175 парламентариев поддержали вотум недоверия. Еще 18 членов ЕП воздержались.