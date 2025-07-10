В ООН назвали опасным прецедентом санкции США против докладчика по Палестине

Рестрикции против сотрудников всемирной организации неприемлемы, отметил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик

ООН, 10 июля. /ТАСС/. ООН считает опасным прецедентом введение США санкций в отношении специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франчески Альбанезе, поскольку рестрикции против сотрудников всемирной организации неприемлемы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Введение санкций в отношении спецдокладчиков представляет собой опасный прецедент. Франческа Альбанезе, как и другие специальные докладчики ООН, является независимым экспертом по правам человека и отчитывается перед Советом ООН по правам человека, спецдокладчики не отчитываются перед генсекретарем, у него нет никаких полномочий в их отношении, - сказал Дюжаррик. - Страны-члены [всемирной организации] имеют право на собственное мнение и на несогласие с отчетами спецдокладчиков. <...> Применение односторонних санкций против спецдокладчиков или любого другого сотрудника или эксперта ООН неприемлемо".

9 июля США ввели санкции в отношении Альбанезе. Как говорится в письме госсекретаря США Марко Рубио, решение о применении этих рестрикций принято им самим. Глава американской дипломатии утверждает, что Альбанезе несет ответственность в том числе за распространение антисемитизма и поддержку терроризма.