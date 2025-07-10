CNN: Рубио подмигнул Лаврову на встрече в Малайзии

Переговоры главы МИД РФ и госсекретаря США в Куала-Лумпуре продолжались почти час

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио подмигнул министру иностранных дел России Сергею Лаврову на встрече в Куала-Лумпуре. Об этом сообщила в X журналистка телекомпании CNN Кайли Этвуд.

"Министр иностранных дел Рубио встретился с главой МИД России Лавровым в Малайзии. В начале встречи никто из них не давал комментариев, но Рубио подмигнул Лаврову после прозвучавшего вопроса", - говорится в сообщении.

Переговоры Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре продолжались почти час. Их предыдущая встреча прошла в Эр-Рияде 19 февраля в рамках переговоров делегаций России и США. Как говорится в сообщении МИД России по итогам нынешней встречи, Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины, восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также работу дипмиссий.