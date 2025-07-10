Стармер: Британия и Франция запустят пробную схему возвращения нелегальных мигрантов

Премьер-министр Великобритании отметил, что за каждого возвращенного во Францию нелегала королевство будет принимать с территории соседней страны одного мигранта, но на законных основаниях

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Лондон и Париж запустят пробную схему возвращения нелегальных мигрантов, которые на надувных лодках пересекают пролив Ла-Манш и добираются до берегов Соединенного Королевства. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на базе Нортвуд недалеко от Лондона.

Трансляцию вел телеканал Sky News. Проект предусматривает, что за каждого возвращенного во Францию нелегала королевство будет принимать с территории соседней страны одного мигранта, но на законных основаниях. "В обмен на каждую высылку другой человек сможет приехать сюда по безопасному, контролируемому и легальному маршруту при условии строгой проверки вопросов безопасности и только в том случае, если он не пытался въехать в Великобританию нелегально", - сказал Стармер.

Он пояснил, что схема должна заработать в "ближайшие недели".

По данным МВД, почти 20 тыс. нелегальных мигрантов перебрались в Великобританию на надувных лодках через пролив Ла-Манш с начала 2025 года. Этот показатель на 48% превышает данные за первую половину 2024 года и на 75% за аналогичный период 2023 года. 30 июня 2025 года Ла-Манш нелегально пересекли 879 человек, пользуясь жаркой погодой. Антирекорд этого года был установлен 31 мая - около 1,2 тыс. человек.

Согласно Национальной статистической службе Соединенного Королевства, в 2023 году нетто-миграция (число приезжих минус число уехавших) составила 860 тыс. человек. По итогам 2024 года этот показатель снизился до 431 тыс. Как свидетельствуют данные британского правительства, эти цифры значительно больше показателей второй половины прошлого десятилетия (244 тыс. человек в год).