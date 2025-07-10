Армия Израиля заявила о ликвидации командира артиллерии "Хезболлах"

По версии военных, в последние месяцы Мухаммед Джамаль Мурад пытался "восстановить артиллерийский потенциал "Хезболлах" в прибрежном секторе"

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новый удар по Южному Ливану, сообщила армейская пресс-служба.

Целью был командующий артиллерией в составе военного крыла шиитской организации "Хезболлах" Мухаммед Джамаль Мурад. Он был ликвидирован в районе населенного пункта Аль-Мансури на юге Ливана.

В армии заявили, что устраненный командир отвечал за многочисленные ракетные обстрелы в сторону Израиля. По версии военных, в последние месяцы он пытался "восстановить артиллерийский потенциал "Хезболлах" в прибрежном секторе". "Деятельность Мурада создавала угрозу для Государства Израиль и была грубым нарушением соглашений [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном", - утверждают в армии.

В четверг армейская пресс-служба сообщила об ударе по другому району Южного Ливана. Целью было названо уничтожение одного из военных штабов "Хезболлах", существование которого, по версии израильской стороны, являлось нарушением режима прекращения огня.