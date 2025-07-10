Туск предложил создать механизм обеспечения санкций против РФ на годы вперед

Премьер-министр Польши отметил, что "Россия представляет собой проблему"

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Странам Запада следует разработать механизм обеспечения антироссийских санкций на долгосрочную перспективу. Такое мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Должна быть совместная европейско-американская политика постоянных санкций на долгие годы, поскольку Россия представляет собой проблему и будет проблемой, а не партнером", - сказал Туск на пресс-конференции в Риме, ее трансляцию вел телеканал TVP Info.

7 июля глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести против России самые жесткие санкции с 2022 года. Они, по словам министра, затронут нефтяные доходы, финансовых игроков РФ и посредников в других странах, которые помогают Москве обходить ограничительные меры.