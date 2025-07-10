Рубио: встречу Путина и Трампа пока не запланировали

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что "США и Россия должны поддерживать отношения", поскольку это "важные страны"

КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июля. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пока не запланирована, однако Вашингтон настроен на продолжение контактов с Москвой. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Нет, саммит пока не запланирован", - сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов в Куала-Лумпуре, где он находится с визитом. "Мы будем продолжать взаимодействие с российской стороной. При любой возможности для взаимодействия с ними мы будем это делать", - добавил он.

По мнению Рубио, "США и Россия должны поддерживать отношения", поскольку это "важные страны". "Мы будем продолжать взаимодействовать и вести диалог", - добавил он. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон намерен добиваться прогресса в урегулировании на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 4 июля заявил, что встреча президентов России и США необходима, но должна быть очень хорошо подготовлена.

Ранее в Куала-Лумпуре министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с Рубио на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Как говорится в сообщении МИД России по итогам встречи, Лавров обсудил с Рубио урегулирование вокруг Украины, восстановление экономического и гуманитарного сотрудничества, а также работу дипмиссий.