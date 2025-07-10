Лукашенко призвал в век глобальных перемен сохранять самобытность и культуру

Президент Белоруссии отметил, что перемены могут быть самыми большими за всю историю человечества

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" призвал сохранять самобытность, культуру и традиции.

"Мы живем в век глобальнейших перемен. Возможно, самых больших за всю историю человечества. Каким будет мир завтра, мы сказать не можем. И это самая большая проблема. Но точно знаем, что в этом водовороте обязательно нужно сохранить свои самобытность, культуру, традиции. Сохранить всем странам и народам", - приводит слова главы государства агентство БелТА.

Фестиваль стартовал 8 июля, в течение пяти дней будут работать тематические выставки, пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей из десятков стран, будут показаны спектакли и мюзиклы. В рамках мероприятия состоится конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск" и одноименный детский музыкальный конкурс.

Официальная церемония закрытия пройдет вечером 13 июля.