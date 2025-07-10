Semafor: массовые увольнения в Госдепартаменте могут начаться уже 11 июля

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс подтвердила, что план реорганизации ведомства входит в стадию реализации

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Масштабное сокращение кадров может начаться в Госдепартаменте США уже в пятницу, 11 июля. Об этом сообщил портал Semafor. По его свидетельству, "сотрудники Госдепартамента готовятся к массовым увольнениям уже в пятницу".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила на регулярном брифинге для журналистов, что план реорганизации ведомства входит в стадию реализации. "План, который был одобрен госсекретарем [Марко Рубио] и разработан при активном учете реакции Конгресса [США], а также персонала [внешнеполитического ведомства], движется к имплементации", - сказала Брюс.

Как объявил в конце апреля Рубио, нынешняя американская администрация во главе с Дональдом Трампом проведет "всеобъемлющую реорганизацию" Госдепартамента США прежде всего с целью сокращения бюрократического аппарата. По свидетельству газеты The Washington Post, план Рубио предусматривает, в частности, увольнение десятков тысяч сотрудников Госдепартамента (из примерно 80 тыс.), а также закрытие нескольких консульств и некоторых программ внешнеполитического ведомства. Предполагается, что в центральном аппарате внешнеполитического ведомства под сокращение попадет около 15% сотрудников (примерно 3,4 тыс. человек).