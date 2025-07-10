Посол Ирана: РФ может помочь в восстановлении поврежденной инфраструктуры страны

При необходимости Россия сыграет свою роль в том числе и в качестве посредника с целью снижения напряженности, сказал Казем Джалали

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия при необходимости может оказать содействие в восстановлении поврежденной инфраструктуры Ирана. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"В сложившейся ситуации, в том числе в связи с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Иран и Россия, помимо развития двусторонних отношений, несут важную ответственность и привержены поддержанию региональной стабильности и безопасности, а также совместному противодействию унилатерализму. Естественно, что при необходимости Россия может сыграть свою роль как в восстановлении поврежденной гражданской инфраструктуры, так и в качестве посредника с целью снижения напряженности", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, запрашивал ли Иран помощь РФ в содействии восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в ходе атак Израиля и США, и заинтересован ли Тегеран в посредничестве России на переговорах Ирана и США по иранской ядерной программе.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.