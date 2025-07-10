Reuters: Трамп впервые может воспользоваться правом для передачи оружия Киеву

Речь идет о полномочии под названием Presidential Drawdown Authority, то есть об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона, сообщило агентство

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп впервые с момента прихода к власти в январе этого года может воспользоваться своими чрезвычайными полномочиями для передачи вооружений Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

Речь идет о передаче вооружения в рамках полномочий под названием Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть об отправке вооружений непосредственно со складов Пентагона. Как сообщил один из собеседников агентства, объем поставок военной помощи может достичь $300 млн.

По информации источников Reuters, в этот пакет могут войти ЗРК Patriot и наступательные ракеты средней дальности, хотя окончательное решение о том, что точно Вашингтон может отправить в Киев, пока не принято. Как уточняет агентство, до этого нынешняя американская администрация поставляла Украине лишь вооружения, которые были одобрены предыдущим главой Белого дома Джо Байденом.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву.