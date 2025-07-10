CNBC: власти США проверят университет Джорджа Мейсона на расизм при найме

Эта проверка стала для университета второй за месяц

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Министерство образования США начало проверку в отношении университета Джорджа Мейсона после жалобы преподавателей на возможное нарушении гражданских свобод на расовой почве при найме сотрудников. Об этом сообщил телеканал CNBC.

По его информации, несколько преподавателей вуза обратились в министерство образования с жалобой на кадровую политику, при которой университет принимает на работу, отдавая предпочтение "недопредставленным группам". Такая политика инклюзивности поражает в правах по расовому признаку, считают профессора. Ведомство в свою очередь заявило, что описанные в обращении практики могут быть потенциальным нарушением Акта о гражданских правах 1964 года.

Нынешняя проверка стала для университета Джорджа Мейсона второй за месяц. В случае, если власти выявят нарушения, университету грозит потеря финансирования.

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении престижных американских университетов. В частности, Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарвардскому университету федеральные гранты на сумму $60 млн из-за того, что, по мнению ведомства, вуз не справляется с решением проблем антисемитизма, этнической и расовой дискриминации, а Белый дом приостановил разрешение вузу на прием студентов из иностранных государств.