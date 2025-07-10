Депутат от Венгрии Чаба Домотор призвал "положить конец этому безумию"

БУДАПЕШТ, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты Европарламента от правящей партии Венгрии пришли 10 июля на заседание в Страсбурге, приколов к одежде черные ленточки в знак траура по венгерскому гражданину, погибшему в результате избиения сотрудниками украинского военкомата в Закарпатье. Об этом сообщил евродепутат Чаба Домотор, избранный от партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой премьер-министром страны Виктором Орбаном.

"Таким образом мы почтили память закарпатского венгра, который умер несколько дней назад после того, как был жестоко избит украинскими офицерами на призывном пункте. Это тоже трагическая цена войны, он тоже жертва войны. Спустя три года пришло время положить конец этому безумию", - написал Домотор на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Имевший двойное гражданство 45-летний Йожеф Шебештьен умер в больнице в Берегово (Закарпатская область) после избиения украинскими офицерами, которые пытались силой отправить его на фронт и заставить воевать на стороне ВСУ. Премьер-министр Венгрии выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Посол Украины в Будапеште Федор Шандор был вызван в венгерский МИД, где от украинских властей потребовали объяснений в связи с убийством Шебештьена. "Украинские офицеры на призывном пункте в Закарпатье избили венгра во время принудительного призыва на военную службу. Позже он скончался от полученных травм", - заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр. Он назвал действия украинских силовиков "возмутительными и неприемлемыми".

После беседы с послом госсекретарь МИД Петер Старай заявил, что "такое не должно происходить в Европе". "Официальные лица страны, которая хочет вступить в Европейский союз, не могут забивать людей до смерти железными прутьями только потому, что они не хотят воевать", - подчеркнул дипломат.

Шебештьен был похоронен на кладбище в своем родном городе Берегово 9 июля. О причинах гибели закарпатского венгра стало известно из сообщений его родственников в социальных сетях.

Украинские власти отвергают обвинения в свой адрес. По сообщениям из Киева, командование Сухопутных войск Украины заявило, что этот человек умер 6 июля "в результате тромбоэмболии легочной артерии, без каких-либо внешних признаков физического насилия".