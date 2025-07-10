Посол Ирана: угроза горячей фазы на Ближнем Востоке не миновала

Израиль прилагал усилия, чтобы сорвать диалог, заявил Казем Джалали

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Угроза эскалации конфликта на Ближнем Востоке до горячей фазы не миновала, заявил в интервью ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"По-прежнему существует вероятность вступления израильским режимом в фазу радикализации при принятии решений", - сказал дипломат, комментируя устойчивость достигнутого перемирия с Израилем.

По его словам, израильская сторона, "спровоцировавшая хаос в регионе, прилагала усилия сорвать диалог". "Мы не инициировали эту войну, она была навязана нашей стране агрессивными действиями сионистского режима и Соединенных Штатов, - продолжил Джалали. - Как отмечали [российские] официальные лица, партия войны все еще активна в регионе, но мы не стремимся к конфликту".

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.