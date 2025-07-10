Нетаньяху надеется на скорое заключение мира с несколькими арабскими странами

Из соседних государств Израиль имеет дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что в ближайшее время еврейское государство подпишет мирные соглашения с рядом арабских стран.

"Наши арабские соседи вздохнули с облегчением [в связи с военной операцией против Ирана]. С некоторыми из них мы уже заключили мир, с некоторыми вскоре заключим мир", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Израильский премьер утверждает, что на момент нанесения ударов по иранским ядерным объектам исламская республика могла "создать атомную бомбу в течение несколько месяцев", однако в результате атаки ядерная программа Тегерана была отброшена назад "на несколько лет".

Ранее Нетаньяху заявил, что итоги военной операции Израиля и США против Ирана предоставили возможность для исторического расширения Авраамовых соглашений.

В настоящее время у Израиля из соседних арабских стран установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. Помимо них, есть дипотношения с Турцией, которые серьезно охладели в свете военных действий в Газе. В 2020 году во время первого президентского срока Трампа израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название Авраамовы соглашения. Затем о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко.

Впоследствии Израиль стремился к установлению отношений с Саудовской Аравией, но после начала военных действий в Газе, последовавших за атакой на еврейское государство радикалов из движения ХАМАС, Эр-Рияд отказался от нормализации, требуя сперва признания палестинского государства. После смены власти в Дамаске участились сообщения о контактах Израиля и Сирии. 24 июня глава Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби подтвердил, что постоянно поддерживает связь с сирийскими чиновниками.