11 июля, 03:06,
обновлено 11 июля, 03:34
Военная операция на Украине

Трамп: союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для Украины

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
Страны альянса станут оплачивать 100% стоимости вооружений, подчеркнул президент Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Союзники США по НАТО, согласно новым договоренностям, будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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"Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом - оно будет направляться в [страны] НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения [Украине], и НАТО будет платить за это оружие", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Американский лидер указал, что договоренности о таком порядке поставок американского оружия на Украину были достигнуты на прошедшем в июне саммите Североатлантического альянса.  

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