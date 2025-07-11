Трамп: союзники США по НАТО будут платить за американское оружие для Украины

Страны альянса станут оплачивать 100% стоимости вооружений, подчеркнул президент Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Союзники США по НАТО, согласно новым договоренностям, будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом - оно будет направляться в [страны] НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения [Украине], и НАТО будет платить за это оружие", - сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Американский лидер указал, что договоренности о таком порядке поставок американского оружия на Украину были достигнуты на прошедшем в июне саммите Североатлантического альянса.