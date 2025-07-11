Трамп заявил, что сам будет принимать решение о новых санкциях против России

Президент США отметил, что самостоятельно решит прибегать ли к законопроекту Сената о рестрикциях в отношении РФ

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что окончательное решение о введении новых ограничений в отношении Москвы останется за ним даже в случае принятия американским Конгрессом законопроекта об антироссийских санкциях.

"Они собираются принять очень серьезный и очень жесткий санкционный законопроект, но президент будет решать, намерен он прибегать к нему или нет", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. "Законопроект, над которым работает Сенат, оставляет за президентом право делать все, что он посчитает нужным", - добавил президент США.

Трамп 8 июля заявил, что может одобрить проведение через Конгресс законопроекта о новых санкциях против России. Он был представлен в начале апреля двухпартийной группой членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Их инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 2 июля пожелала США осознать, что антироссийские санкции не работают и бьют по самим инициаторам антироссийской политики.