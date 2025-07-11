Гергиева, Крутого и Спивакова внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец"

Цель сайта заключается в установлении личностей и публикации персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Народный артист России и дирижер Валерий Гергиев, композитор Игорь Крутой, а также дирижер и скрипач Владимир Спиваков находятся в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личные данные Гергиева, который 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" в итальянской области Кампания должен дирижировать симфоническим концертом Филармонического оркестра имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинки, занесены в базу сайта с 2017 года. Владельцы ресурса приписывают российскому дирижеру "антиукраинскую пропаганду" и открытую поддержку политики России. Концерт Гергиева в Европе станет первым с 2022 года.

Народный артист России Крутой находится на "Миротворце" еще с 2015 года за неоднократное посещение Крыма. В разных годах он был соорганизатором и художественным руководителем конкурса "Детская новая волна", который с 2010 года проводится в лагере "Артек" в Крыму.

Информация о скрипаче Спивакове появилась на сайте Миротворца в августе 2020 года за поддержку воссоединения Крымского полуострова с Россией. В 2021 году Спиваков дал концерт в поддержку восстановления женского монастыря в Крыму и перечислил 750 тыс. рублей с концерта на его реконструкцию.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.