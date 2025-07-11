11 июля, 04:38
Военная операция на Украине

The Guardian: успешные действия ВС РФ омрачили саммит по Украине в Риме

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Мирный план США, вероятно, вынудит Киев пойти на территориальные уступки, считает газета

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Успешные действия российской армии и опасение, что Украина будет разделена по плану о прекращении огня, бросили тень на встречу лидеров стран Европы по восстановлению Украины, прошедшей в Италии. Такое мнение выразила газета The Guardian.

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Мирный план США, вероятно, вынудит Киев пойти на территориальные уступки, что добавляет неуверенности в вопросах Украины, добавило издание.

Посольство РФ в Италии предупредило о пагубности поддержки киевского режима и назвало проходящую в Риме конференцию по восстановлению Украины циничной и лживой. 

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