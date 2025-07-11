Politico: саммит БРИКС в Рио спровоцировал Трампа ввести пошлины против Бразилии

По данным газеты, наибольшим раздражителем для президента США является стремление государств объединения к дедолларизации торговли

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был раздражен состоявшимся в Рио-де-Жанейро саммитом БРИКС, что подтолкнуло его ввести импортные пошлины на товары из Бразилии.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, хотя прежде всего американский лидер недоволен тем, как власти Бразилии действуют в отношении предыдущего президента этой южноамериканской страны Жаира Болсонару, именно бразильский саммит БРИКС "переполнил чашу терпения". Наибольшим раздражителем для Трампа является стремление государств БРИКС к дедолларизации торговли.