11 июля, 04:57

Politico: саммит БРИКС в Рио спровоцировал Трампа ввести пошлины против Бразилии

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
По данным газеты, наибольшим раздражителем для президента США является стремление государств объединения к дедолларизации торговли

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп был раздражен состоявшимся в Рио-де-Жанейро саммитом БРИКС, что подтолкнуло его ввести импортные пошлины на товары из Бразилии.

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Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, хотя прежде всего американский лидер недоволен тем, как власти Бразилии действуют в отношении предыдущего президента этой южноамериканской страны Жаира Болсонару, именно бразильский саммит БРИКС "переполнил чашу терпения". Наибольшим раздражителем для Трампа является стремление государств БРИКС к дедолларизации торговли.

  

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