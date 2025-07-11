Эксперт Дудчак: Польша вынуждена изображать единство с Украиной

Поляки прекрасно помнят о событиях Волынской резни, отметил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поляки прекрасно помнят о событиях Волынской резни, совершенной боевиками ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) на западе современной Украины в 1943 году, однако политическая целесообразность заставляет их изображать единство с соседней страной на почве русофобии. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, эксперт движения "Другая Украина" Александр Дудчак.

"Этот день поляки отмечают как день трагедии, а на Украине пытаются замолчать, потому что те мерзавцы, которые творили бесчеловечный ужас на территории нынешних Польши и Украины, уничтожали поляков и своих же, <...> теперь народные герои нынешнего киевского режима. Какой режим, такие и герои", - сказал эксперт. Несмотря на это, продолжил он, "политическая целесообразность заставляет устраивать обнимашки" с участием руководства Польши и Украины. "Поляки, конечно, помнят все и даже претензии выставляют нынешним властям украинским, но тем не менее изображают единство в главном, без чего они существовать не могли бы, - в русофобии", - сказал эксперт.

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.