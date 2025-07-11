Axios: США могут продать союзникам по НАТО наступательное оружие для Украины

Представители американской администрации, слова которых приводит Axios, отрицают, что "Трамп будет вооружать Украину"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Союзники по НАТО могут закупить у США не только оборонительные, но и наступательные вооружения для дальнейшей передачи Украине. Об этом сообщил в четверг портал Axios со ссылкой на источники.

Портал оценивает заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские союзники будут закупать оружие у США, а затем передавать его Украине, как "существенный сдвиг" в политике действующей вашингтонской администрации. При этом, как пишет Axios со ссылкой на один источник, речь может идти "не только о поддержке в области ПВО", но и о "продаже в том числе наступательных вооружений". Трамп ранее заявил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия", отметив, что речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении.

Представители американской администрации, слова которых приводит Axios, при этом "отрицают, что планы [по продаже союзникам США по НАТО оружия для Киева] означают, что Трамп будет вооружать Украину". Источники портала не поясняют, когда и каким именно образом США приступят к реализации этого плана.

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News, что союзники США по НАТО, согласно новым договоренностям, будут полностью оплачивать американские вооружения для Украины. Американский лидер указал, что договоренности о таком порядке поставок американского оружия на Украину были достигнуты на прошедшем в июне саммите Североатлантического альянса.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву.