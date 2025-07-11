Суд Парижа оправдал журналистку, назвавшую жену Макрона мужчиной

Наташа Рей планирует подать заявление в суд на Брижит и Жана-Мишеля Тронье за мошенничество

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Парижский суд вынес оправдательный вердикт по делу журналистки Наташи Рей, утверждающей, что жена президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит была рождена мужчиной. Об этом сообщил адвокат Франсуа Данглеан.

"Наташа Рей побеждает Брижит и [ее брата] Жана-Мишеля Тронье, апелляционный суд оправдывает Наташу Рей, которая планирует подать в суд на Брижит и Жана-Мишеля Тронье за мошенничество", - написал он на своей странице в X.

12 сентября 2024 года суд Парижа приговорил двух француженок к штрафам на общую сумму в 13,5 тыс. евро за распространение клеветнических слухов о том, что жена президента Франции Брижит Макрон якобы родилась мужчиной.