Южная Корея, США и Япония проводят учения со стратегическим бомбардировщиком

Маневры прошли к югу от южнокорейского острова Чеджудо, сообщило агентство News1

СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея, США и Японии провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Республики Корея.

По данным агентства News1, маневры прошли к югу от южнокорейского острова Чеджудо. Поводом для тренировок стало развертывание стратегического бомбардировщика.

18 июня военно-воздушные силы Республики Корея, США и их коллеги из Японии провели трехсторонние учения над международными водами к югу от южнокорейского острова Чеджудо. Тогда Южная Корея привлекла два истребителя F-15K, США - шесть истребителей F-16, Япония - два самолета F-2. Это были первые подобные тренировки при президенте Ли Чжэ Мёне, который приступил к обязанностям 4 июня.