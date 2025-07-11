ТАСС: родные солдат ВСУ из-за потерь под Сумами публикуют в сети данные офицеров

В частности, родственники призывают "мстить командному составу, в том числе через членов их семей", рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Родственники пропавших без вести на сумском направлении солдат 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины выкладывают в сеть личные данные офицеров ради мести. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Родственники пропавших без вести солдат 225-го ошп осознали, что командование штурмового полка - это и есть настоящие враги украинского народа. Вдовы и матери насильно мобилизованных украинцев публикуют в соцсетях персональные данные офицеров полка, призывая аудиторию мстить командному составу, в том числе через членов их семей", - сказал собеседник.