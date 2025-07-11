Al Jazeera: в Газе за сутки из-за ударов Израиля погибли 82 палестинца

Десятки пострадали, сообщил телеканал

ДУБАЙ, 11 июля. /ТАСС/. Израильские атаки по всей территории сектора Газа за минувшие сутки привели к гибели по меньшей мере 82 человека, десятки получили ранения. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на министерство здравоохранения Газы.

По его данным, девять детей и четыре женщины были убиты во время налета, когда они стояли в очереди за продуктами питания в городе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. 30 человек, в том числе 19 детей, были ранены во время этой атаки.

Палестинское движение ХАМАС осудило это нападение, назвав его частью продолжающейся кампании геноцида в анклаве. Израиль наращивает темп массовых убийств гражданских лиц в школах, на улицах, в лагерях для перемещенных лиц и гражданских центрах, систематически совершая этнические чистки на глазах у всего мира, говорится в заявлении ХАМАС.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о планах взять под контроль всю территорию сектора.