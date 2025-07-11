Semafor: Трамп посылает закодированные послания Киеву и Москве

Часть приближенных президента США считают это переговорной тактикой, а не коренным изменением подходов к конфликту

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправляет России и Украине "закодированные сообщения", ужесточая риторику. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источник.

"И Путину, и Зеленскому важно знать: все возможно, если они не отступят", - прокомментировал собеседник портала перемены в высказываниях Трампа.

Часть приближенных Трампа считают это переговорной тактикой, а не коренным изменением подходов главы Белого дома к украинскому конфликту.

Трамп 8 июля заявил, что может одобрить проведение через Конгресс законопроекта о новых санкциях против России. Он был представлен в начале апреля двухпартийной группой членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Их инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.