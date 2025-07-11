NZZ: у Украины есть два способа избежать полного поражения в конфликте с Россией

Оба варианта предполагают отступление в той или иной форме, считает газета

ЖЕНЕВА, 11 июля. /ТАСС/. У Киева осталось только два варианта действий, при которых еще возможно избежать поражения в конфликте с Россией, причем оба предполагают отступление в той или иной форме. Такое мнение выразила газета Neue Zürcher Zeitung.

Первая опция заключается в минимизации потерь и попытках избежать окружения. Второй сценарий предполагает отступление по всей линии фронта, чтобы сохранить армию.

В пользу второго варианта, отмечает газета, говорит создание украинцами укрепленной линии в 20 км от текущей линии фронта.

Вместе с тем исключается вариант нападения, а точечные удары ВСУ с помощью БПЛА признаются малоэффективными. Журналисты также констатировали нехватку техники и боеприпасов у Киева.