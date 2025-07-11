Посол в РФ: Иран считает, что Израиль совершил в регионе военное преступление

Казем Джалали обратил внимание, что исламская республика никогда не покидала стол переговоров и остается приверженной дипломатии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Тегеран считает, что совершенные израильским режимом действия в регионе являются военным преступлением и подвели ситуацию к критической точке. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Он обратил внимание, что Иран "никогда не покидал стол переговоров и остается приверженным дипломатии", но лишь теперь мировое сообщество осознало этот факт.

"Однако трагедии, совершенные израильским режимом в регионе и в нашей стране, включая убийство и мученическую гибель наших командиров в их домах, что является военным преступлением, а также мученическую гибель наших ученых вместе с их семьями и детьми, убийство невинных людей и бомбардировки беременных женщин, сделали ситуацию критической", - подчеркнул Джалали.

Посол также отметил, что нападение на мирные ядерные объекты Ирана со стороны западного "гегемонистского режима во главе с США является уничтожением рационального подхода, ослаблением логики переговоров и бессмысленным унижением нормативно-правовых механизмов".

Об ирано-израильском конфликте

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 по мск.