Politico: ЕС может заморозить соглашение об ассоциации с Израилем

По данным издания, дополнительно рассматриваются ограничения участия еврейского государства в европейских научных и образовательных программах, таких как Erasmus, а также ограничение технического сотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Европейский союз рассматривает возможность приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем в связи с ситуацией вокруг Газы. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно проекту документа, подготовленного Европейской службой внешних связей, обсуждаются меры вплоть до полного прекращения действия соглашения, регулирующего в том числе торгово-экономическое сотрудничество между ЕС и Израилем. Среди предложенных вариантов есть и частичная приостановка соглашения, в частности, прекращение политического диалога с правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, что потребует единогласного одобрения всех 27 стран - членов ЕС.

В то же время приостановка торговой части соглашения, отменяющая преференции для израильских товаров на европейском рынке, может быть принята квалифицированным большинством голосов в Совете ЕС, что делает такой вариант более вероятным, отмечает Politico. По его данным, дополнительно рассматриваются ограничения участия Израиля в европейских научных и образовательных программах, таких как Erasmus, а также ограничение технического сотрудничества.

Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные меры 15 июля. В этот же день Израиль должен представить отчет об улучшении гуманитарной ситуации в секторе Газа.