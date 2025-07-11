FT: хуситы воспользовались перемирием с США для подготовки новых атак

Руководитель консультативного отдела экспертов по морской безопасности британской компании EOS Risk Group Мартин Келли назвал последние нападения хуситов "гораздо более агрессивными", чем предыдущие

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" сумели перегруппироваться, подготовиться к нанесению новых ударов по судам в Красном море после достижения в начале мая с США соглашения о прекращении огня. Оно положило конец серии разрушительных ударов Вашингтона по их позициям и складам, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

По словам руководителя консультативного отдела экспертов по морской безопасности британской компании EOS Risk Group Мартина Келли, последние нападения хуситов были "гораздо более агрессивными", чем предыдущие. У них было достаточно времени "на пополнение запасов противокорабельных ракет и морских беспилотников", что сыграет роль в их дальнейших действиях, сказал он.

Согласно заявлению Фариа аль-Муслими, йеменского эксперта в британском Королевском институте международных отношений Chatham House (признана в РФ нежелательной организацией), "хуситам нужно было выиграть время, поскольку они сильно пострадали от американских авиаударов", и теперь они возобновляют атаки.

В отсутствие американцев в той части Красного моря, где они были раньше с авианосцами, у мятежников сейчас "полная свобода действий" для нападений на суда, отметил представитель британской компании по управлению морскими рисками Ambrey Роберт Питерс.

Ранее хуситы взяли на себя ответственность за нападение на коммерческое судно с грузом металла и удобрений Magic Seas в Красном море. Сухогруз, следовавший из Китая в Турцию, был атакован беспилотными катерами, ракетами и дронами.

Об атаках хуситов

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. За это время силы повстанцев потопили два судна и еще одно захватили. В результате действий хуситов погибли как минимум четыре моряка.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в палестинском анклаве в середине января этого года, однако после срыва перемирия в начале марта повстанцы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории еврейского государства с помощью ракет.

15 марта США начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В начале мая американская администрация и йеменские повстанцы достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Омана.