AP: Минобороны США не уверено в уничтожении ядерных объектов Ирана

В профильном агентстве ведомства не располагают точными данными о том, что американские бомбы достигли необходимой глубины

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американское Агентство по сокращению военной угрозы (DTRA) Министерства обороны США, которое курировало разработку и создание противобункерных бомб GBU-57, до сих пор не получило окончательных данных, которые подтверждали бы успешное уничтожение с помощью бомб объектов иранской ядерной программы в результате удара ВВС США 22 июня. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников агентства.

Они отметили, что в агентстве нет уверенности относительно того, достигли ли бомбы необходимой глубины удара, которая позволила бы полностью уничтожить иранские ядерные объекты. Источники в DTRA указали, что необходимых сведений, свидетельствующих об однозначном успехи операции, у агентства пока нет.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее в интервью CBS отмечал, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане "были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана". Как добавил Гросси, эти мощности "в значительной степени разрушены", но "что-то сохранилось".

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака скорее всего лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Ирана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно само уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.