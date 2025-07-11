Орбан: Украина и ЕС проиграли в конфликте с Россией

По словам венгерского премьера, ни у кого не хватает духу признать это и сделать выводы

БУДАПЕШТ, 11 июля. /ТАСС/. Украина вместе с лидерами Евросоюза продолжает делать вид, будто может выйти победителем из вооруженного конфликта с Россией, хотя на самом деле она давно проиграла. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя украинские события в утренней программе радиостанции Kossuth.

"У такого рода войн нет решения, и украинцы практически проиграли эту войну. Украина проиграла эту войну вместе с Европой, но сейчас ни у кого не хватает духу признать это и сделать выводы. Вместо этого они делают вид, будто эту войну можно выиграть на поле боя", - сказал глава правительства.

Он отметил, что лидеры ЕС по-прежнему стремятся "победить Россию на территории Украины" и в этих целях продолжают оказывать Киеву военную и финансовую помощь. "Это наша война, говорят в Брюсселе", - сказал Орбан, подчеркнув, что в действительности Евросоюзу с самого начала не следовало втягиваться в этот конфликт, а сейчас необходимо добиваться его скорейшего завершения путем переговоров.