AP: Израиль допускает извлечение Ираном обогащенного урана из-под завалов

Израильские власти заявили, что накопленный радиоактивный материал остался на ядерных объектах, а запасы не были уничтожены

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Израильское руководство считает, что вопреки информации о возможном заблаговременном перемещении Ираном своих запасов обогащенного урана в безопасное место, накопленный страной радиоактивный материал остался на ядерных объектах и был погребен под завалами после ударов ВВС США 22 июня. При этом запасы не были уничтожены и могут быть извлечены иранскими властями, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Речь идет о 400 кг урана, обогащенного до 60%, фигурировавших в отчетах МАГАТЭ. По данным израильских властей, практически все запасы были распределены между тремя ядерными объектами, которые подверглись ударам США. Значительная их часть осталась на глубине третьего подземного уровня ядерного объекта в Исфахане.

Извлечь его для иранских властей, считают в Израиле, технически возможно, хотя это и потребует комплексных усилий. Но при этом израильское руководство исходит из того, что Иран сможет получить доступ к сохранившимся запасам.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее в интервью CBS отмечал, что Иран сохранил некоторые компоненты ядерной программы и может возобновить обогащение урана в течение нескольких месяцев. По его словам, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане "были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана". Как добавил Гросси, эти мощности "в значительной степени разрушены", но "что-то сохранилось".

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно само уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.

Президент США Дональд Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.