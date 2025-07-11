В Киеве после массированных атак БПЛА развернут центр подготовки операторов дронов

Центр будет действовать в рамках проекта "Чистое небо" по защите воздушного пространства столицы Украины от беспилотников, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центр подготовки операторов по управлению дронами собираются развернуть в столице Украины на фоне массированных атак беспилотников и взрывов в последние дни. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Разворачиваем центр подготовки операторов - это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками", - написал он в Telegram-канале.

Центр будет действовать в рамках проекта "Чистое небо" по защите воздушного пространства Киева от БПЛА, на реализацию которого выделено $6,2 млн. Система также будет включать дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в столице и на подступах к городу.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая отмечала, что в Киеве практически исчерпан ресурс зенитных комплексов и других средств противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, она указывала на отсутствие дополнительных мобильных групп ПВО и модульных укрытий, в чем обвинила мэра столицы Виталия Кличко.

Массированные удары с воздуха по Киеву и ряду областей Украины ранее признал Владимир Зеленский. Он отметил, что в ударах было применено более 400 дронов и ракет, что привело к серии мощных взрывов и нескольким пожарам в столице Украины. В четверг из-за взрывов небо над Киевом было затянуто смогом, фиксировалось загрязнение воздуха.