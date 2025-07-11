Ставридис: уничтожение ядерной программы Ирана означает сухопутное вторжение

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отметил, что лучшим путем решить проблему иранского ядерного досье остается дипломатия

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. США и Израилю потребуется проводить полномасштабную, дорогостоящую наземную операцию в Иране, если они захотят полностью уничтожить ядерную программу страны военными способами, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Но лучшим путем решить проблему иранского ядерного досье, по его мнению, остается дипломатия.

"В долгосрочной перспективе мы всегда можем обратиться к Пентагону и вернуться к планам по вторжению в Иран, и руководство в Тегеране знает это. Но мы не должны вводить себя в заблуждение относительно того, чего мы можем достичь исключительно малозатратными и малорискованными воздушными ударами. Реальное уничтожение иранской ядерной программы будет шокирующе дорогим и болезненным. Куда лучше попробовать сделать это дипломатическими средствами. Это самое малое, чего требуют от нас призраки войны в Ираке", - написал Ставридис в колонке для агентства Bloomberg.

Он отмечает, что хотя президент Дональд Трамп заявлял, что удары по объектам ядерной программы Ирана в июне уничтожили ее, текущий широкий консенсус относительно последствий операции сводится к тому, что по ней был нанесен "тяжелый удар" и что она отброшена максимум на два года назад. Экс-адмирал ВМС США подчеркивает, что никто не оспаривает того, что в Иране по-прежнему остаются запасы обогащенного урана, оборудование, необходимое для обогащения руды, а также ученые и инженеры, которые знают, как проводить такие работы. Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху едины во мнении, что Иран не должен обладать ядерным оружием, но их позиции относительного того, как достичь этой цели, расходятся: Израиль готов продолжать точечные удары, Трамп хочет дипломатического решения.

По мнению Ставридиса, подходы Нетаньяху и Трампа не в состоянии гарантировать, что Иран никогда не разработает арсенал ядерного оружия. Несмотря на все минусы иракской кампании США с союзниками, она может рассматриваться как "военный успех" в том, что касается цели не допустить получения иракским лидером Саддамом Хуссейном ядерного оружия, пишет отставной военный, который в те годы работал в структурах НАТО. "Эта кампания предоставляет нам набросок того, что потребуется сделать, чтобы уничтожить исследовательскую военную программу в какой-либо стране", - пишет он.

Проблему лучше решать за столом переговоров

Ставридис подчеркнул, что именно крупное наземное вторжение позволило американским военными и союзникам проинспектировать каждую государственную лабораторию, выявить и допросить всех ученых, организовать наблюдение за ними, уничтожить оборудование и заводы. "Этого просто нельзя было сделать при помощи пары-тройки воздушных ударов и серией ударов крылатыми ракетами Tomahawk", - пояснил бывший военный. Более того, поскольку Иран больше Ирака, его ракетно-ядерная программа более продвинутая, и повторение такой операции в этой стране было бы гигантским вызовом, значительно более масштабным. Ставридис добавил, что тем не менее США были бы в состоянии провести такую операцию, однако затраты на нее оказались бы грандиозными.

В связи с этим экс-адмирал призывал решать проблему за столом переговоров, отметив необходимость призвать Израиль "умерить пыл". По его мнению, потенциальная сделка должна включать доступ свободных международных инспекций на любые объекты в Иране в любое время, прекращение иранской программы по разработке баллистических ракет большой дальности, отказ Тегерана от поддержки "террористических и прокси-группировок, угрожающих США, арабским странами или Израилю". В ответ США могли бы предложить постепенное снятие санкций, сотрудничество по мирному атому, экономические стимулы в виде инвестиций со стороны европейских стран в Иране.