Страны АСЕАН считают односторонние тарифы контрпродуктивными

Главы МИД стран Ассоциации также подчеркнули важность Всемирной торговой организации, которую назвали "ядром предсказуемой и прозрачной" мировой торговли

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Усиливающаяся напряженность в мировой торговле, в особенности контрпродуктивные тарифы, вызывают обеспокоенность. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы выразили обеспокоенность усиливающейся напряженностью в мировой торговле и растущей неопределенностью в международной экономике, в особенности односторонними тарифами, которые являются контрпродуктивными и могут усилить фрагментацию международной экономики, а также являются вызовом экономической стабильности и росту АСЕАН", - говорится в документе.

В этой связи главы МИД стран АСЕАН подчеркнули важность Всемирной торговой организации, которую назвали "ядром предсказуемой и прозрачной" мировой торговли. В отношении тарифов в заявлении не упоминаются США.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период был установлен универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений американская администрация приступила в последние несколько дней.

Встреча глав МИД стран АСЕАН прошла 9 июля в Куала-Лумпуре. Заявление по ее итогам было опубликовано в пятницу.