В Германии зафиксировали рост антимилитаристских настроений

Все больше немцев ходатайствуют об отказе от несения военной службы в строевых частях, отмечается в исследовании Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Все больше граждан Германии ходатайствуют об отказе от несения военной службы в строевых частях. Об этом сообщило редакционное объединение RND со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (BAFzA), которое занимается рассмотрением подобных запросов.

В текущем году по состоянию на конец июня уже поступило 1 363 ходатайства об отказе от военной службы. При этом за весь прошлый год количество таких запросов составляло 2 241, в 2023 году - 1 079, а в 2022 - 951.

Политический директор организации Германское общество мира - объединенные противники войны Михаэль Шульце фон Глассер отметил, что рост числа отказников является "ясным сигналом против восстановления воинской повинности" в стране и свидетельствует об "оправданном беспокойстве многих людей по поводу новой принудительной службы".

Ранее министр обороны Борис Писториус представил законопроект о новой форме военной службы в Германии. Власти делают ставку на добровольный подход, но законопроект содержит "подлежащие к исполнению элементы", которые включают в себя, в частности, возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами заявления с пунктом о готовности служить.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.