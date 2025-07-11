Страны АСЕАН обеспокоены испытаниями ракет КНДР

Государства также просят руководство КНДР соблюдать все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в совместном заявлении по итогам 58-й встречи глав внешнеполитических ведомств выразили серьезную обеспокоенность в связи с участившимися испытаниями КНДР межконтинентальных баллистических ракет, а также общим ростом напряженности на Корейском полуострове. Государства объединения призвали все заинтересованные стороны к мирному диалогу и к углублению работы по недопущению ядерной милитаризации в регионе.

"Мы выразили обеспокоенность в связи с недавними событиями на Корейском полуострове и подчеркнули важность возобновления мирного диалога между всеми заинтересованными сторонами для достижения прочного мира и стабильности на безъядерном Корейском полуострове. Мы выразили серьезную обеспокоенность в связи с недавней волной испытаний КНДР межконтинентальных баллистических ракет и запусков ракет, а также в связи с ростом напряженность на Корейском полуострове. Это тревожные события, которые угрожают миру и стабильности в регионе", - говорится в тексте заявления.

Страны призвали руководство КНДР к соблюдению всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Также в заявлении подчеркивается, что дипломатические усилия должны оставаться приоритетом. Страны АСЕАН подтвердили свою готовность к предоставлению площадки объединения для проведения мирного диалога между всеми заинтересованными сторонами.

Встреча глав МИД АСЕАН прошла 9 июля в Куала-Лумпуре. Заявление по ее итогам было опубликовано в пятницу. АСЕАН - региональное межправительственное объединение 10 стран Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа). Оно было образовано в 1967 году.

В начале июля вооруженные силы Республики Корея, США и Японии провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52H в целях "совместного сдерживания северокорейских угроз". 18 июня ВВС Республики Корея, США и их коллеги из Японии провели трехсторонние учения над международными водами также к югу от южнокорейского острова Чеджудо. 19 июня КНДР запустила около 10 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) на фоне учений южнокорейской армии на границе. 22 мая КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, 8 мая Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи также объявил, что КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет, предположительно, малой дальности.

10 июля президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в призвал к улучшению отношений с КНДР. 11 июня южнокорейские военные прекратили пропагандистское вещание с помощью громкоговорителей на границе с КНДР. В ответ Пхеньян остановил ретрансляцию шума из своей аппаратуры.