Каллас: АСЕАН и ЕС должны вместе противостоять протекционизму

Важно укрепить торговое сотрудничество, указала глава дипломатии Евросоюза

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призвала государства АСЕАН вместе с ЕС бороться с новой волной протекционистских мер. Об этом она заявила в ходе конференции АСЕАН и ЕС в Куала-Лумпуре.

"В свете усиления протекционизма [в мировой торговле] мы должны укрепить наше торговое сотрудничество и вместе с Всемирной торговой организацией защитить основанную на правилах, недискриминационную, открытую, справедливую, инклюзивную и прозрачную архитектуру мировой торговли", - приводит ее слова малайзийская газета The Star.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период был установлен универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений американская администрация приступила в последние дни.