Женщину лишат гражданства Казахстана за пересечение границы по паспорту России

Был ли ее российский паспорт действительным на момент пересечения границы и отказывалась ли она от гражданства РФ, не уточняется

АСТАНА, 11 июля. /ТАСС/. Жительницу граничащей с Россией Павлодарской области Казахстана, которая стала гражданкой республики и пыталась пересечь границу, используя российский паспорт, лишат гражданства Казахстана. Об этом сообщили в МВД Казахстана по итогам проверок в этом регионе, где с начала года зафиксировано 886 случаев утраты гражданства.

"Установлена гражданка, которая после приема в гражданство Республики Казахстан при пересечении государственной границы использовала документы гражданина Российской Федерации. В результате за ней зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. Это нововведенная норма в законодательстве Республики Казахстан, которая добавилась в прошлом году как одно из оснований для утраты гражданства", - приводятся в сообщении данные департамента полиции Павлодарской области.

Был ли ее российский паспорт действительным на момент пересечения границы и отказывалась ли она от гражданства РФ, в МВД Казахстана не уточнили.

В ведомстве добавили, что "в настоящее время подразделениями миграционной службы совместно с государственными органами области на постоянной основе ведется работа по выявлению двойного гражданства". Из указанных 886 случаев утраты гражданства Казахстана в Павлодарской области, 842 человека самостоятельно сообщили о наличии паспорта другой страны, отметили в ведомстве, не уточнив, каким вторым гражданством они обладали.

Также полиция напоминает, что по казахстанским законам двойное гражданство запрещено - при получении паспорта любой другой страны гражданин Казахстана обязан сообщить об этом органам власти и сдать национальный паспорт. При получении паспорта Казахстана гражданин обязан отказаться от любых других гражданств.

Изменение в закон "О гражданстве Республики Казахстан" было внесено в 2024 году. Согласно нововведению, основанием для утраты гражданства республики теперь является использование документов, подтверждающих гражданство другого государства.