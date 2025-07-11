Прокуратура Южной Кореи провела обыск в квартире бывшего президента

Юн Сок Ёль подозревается во вмешательстве в расследование смерти военнослужащего, погибшего в 2023 году

СЕУЛ, 11 июля. /ТАСС/. Команда специального прокурора, ответственного за расследование дела вокруг смерти морского пехотинца в 2023 году, провела обыск в сеульской квартире бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщило Yonhap.

По данным агентства, представители специального прокурора Ли Мён Хёна, ответственного за расследование дела вокруг смерти морского пехотинца Чхе Су Гына, изъяли мобильный телефон в ходе трехчасового обыска. В квартире была лишь супруга Юн Сок Ёля.

Южнокорейский морской пехотинец Чхе Су Гын погиб летом 2023 года в ходе поисковой операции во время сезона дождей. Юн Сок Ёль подозревается во вмешательстве в расследование смерти военнослужащего: президенту якобы не понравилось, что следователи пришли к выводу об ответственности за инцидент высокопоставленных военных.

В начале июня новый президент Ли Чжэ Мён назначил трех прокуроров расследовать три дела: события военного положения, смерть морского пехотинца, подозрения в коррупции вокруг жены Юн Сок Ёля. 10 июля Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по ходатайству специального прокурора Чо Ын Сока, ответственного за расследование событий военного положения.

9 июля бывший президент покинул слушания о выдаче ордера на арест и с тех пор содержится в Сеульском следственном изоляторе в городе Ыйван. Ему присвоили номер 3617. Юн Сок Ёль помещен в одиночную камеру площадью 6,6 кв м.

Согласно правилам, он должен был пройти медосмотр, включая измерение роста и веса, его должны были сфотографировать и выдать робу. По данным газеты "Хангёре", в камере есть складной стол, раковина, туалет и телевизор, а также вентилятор, который может работать 50 минут в час. В Сеуле недавно была зафиксирована рекордная жара. Администрация изолятора позволит Юн Сок Ёлю пользоваться душем в отдельное от остальных заключенных время.

Юн Сок Ёль уже содержался в Сеульском следственном изоляторе с января по март, но в статусе действующего президента. Поэтому тогда за его безопасностью в изоляторе следила служба охраны. В марте суд общей юрисдикции отменил его арест, а 4 апреля Конституционный суд утвердил импичмент.