Rheinmetall поставил Украине четвертый мобильный полевой госпиталь

В заявлении концерна говорится, что "получены заказы на новые поставки и курсы обучения", которые "будут реализованы до конца 2026 года"

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил о поставке украинской стороне четвертого мобильного полевого госпиталя, а также об обучении военных ВСУ обращению с ним.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте компании, система состоит из трех автопоездов с прицепами. Каждый оснащен двумя контейнерными модулями, которые вместе образуют функциональный медицинский мини-центр, включающий отделение оказания неотложной помощи, рентген и станцию интенсивной терапии. Госпиталь можно очень быстро переместить, развернуть и ввести в эксплуатацию. Обучение ВСУ осуществляется в общине Меккенбойрен (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

В заявлении Rheinmetall говорится о том, что "получены заказы на новые поставки и курсы обучения", которые "будут реализованы до конца 2026 года".

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине, ожидает и в дальнейшем значительное увеличение прибыли.