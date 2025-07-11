РПК подтвердила, что добровольно сдала и символически сожгла оружие в Ираке

Как отметили в партии, они прибыли в Сулейманию в ответ на призыв лидера Абдуллаха Оджалана

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) подтвердила, что в ходе церемонии в Северном Ираке группа ее бойцов добровольно сложила оружие и символически сожгла его. Об этом сообщает турецкий телеканал Halk TV и курдский канал Rudaw.

"Мы прибыли сюда [в иракскую Сулейманию] в ответ на призыв [лидера РПК] Абдуллаха Оджалана, озвученный в его заявлении от 19 июня 2025 года. Наше прибытие сюда также обосновано решениями 12-го съезда РПК, состоявшегося 5-7 мая. Мы здесь добровольно уничтожаем наше оружие. Надеемся, что этот шаг принесет пользу всему нашему народу, особенно женщинам и молодежи, народам Турции и Ближнего Востока, а также всему человечеству. Мы призываем все региональные и мировые державы уважать законные и демократические права нашего народа и поддержать процесс мирного и демократического урегулирования", - цитируют заявление РПК телеканалы.