Госсекретарь Союзного государства подчеркнул, что современная гибридная война ведется не столько за пространство или экономические ресурсы, сколько за сознание людей

ВИТЕБСК, 11 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ), которыми сейчас активно пользуется молодежь, создаются людьми, которые закладывают в них определенные этические нормы и культурные стереотипы. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, призвав противостоять экспансии чуждых ценностей в информационном пространстве.

"Важно понимать, что искусственный интеллект - это тоже плод рук человеческих, в него закладываются определенные нормы, принципы, в том числе этические принципы, в том числе культурные стереотипы. <...> Такие явления мы наблюдаем сегодня, позволяем нашему информационному пространству с помощью современных технологий проводить экспансию чуждых нам и враждебных нам стереотипов, догм явно с агрессивным уклоном. Так что задача перед нами стоит очень серьезная", - сказал он, выступая на пленарном заседании международной конференции "Время Союзного государства: культурное и информационное пространства".

Глазьев подчеркнул, что современная гибридная война ведется не столько за пространство или экономические ресурсы, сколько за сознание людей. Он напомнил о скандале, когда один из чатов ИИ после дискуссии о развитии человеческой цивилизации и перспективах будущего внезапно "впал в расизм, в нацизм и начал представлять немецких фашистов".

Госсекретарь Союзного государства отметил, что можно себе представить антиутопию с созданием электронного концлагеря, где через манипулирование сознанием, в том числе с использованием искусственного интеллекта, будет достигаться управление человечеством.