Азаров объяснил, как "школа Сороса" привела к цветной революции на Украине

Бывший украинский премьер-министр рассказал, что с 1990-х годов в стране стало развиваться антироссийское направление

ВИТЕБСК, 11 июля. /ТАСС/. Информационное пространство Украины стало антироссийским из-за засилья тех, кто "прошел обучение школы Сороса" и привел страну к цветной революции. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Я на своем личном опыте убедился, как постепенно информационное пространство, культурное пространство, начиная с 90-х годов, постепенно стало превращаться в абсолютно чуждое украинскому народу антироссийское направление, антироссийское пространство", - сказал он на международной конференции "Время Союзного государства: культурное и информационное пространства". "Стали вспоминать [на телевидении] какие-то битвы, какие-то моменты, которые выставлялись как элементы разрушения нашего единства, вспоминался "голодомор", вспоминался антикоммунизм", - добавил экс-премьер.

Азаров отметил, что предложил тогда поменять руководство всех телеканалов, "потому что они абсолютно все - бандеровцы, прошли школу обучения Сороса, прошли стажировки в различных центрах - американских, британских, французских, немецких". По его мнению, стоило бы "заменить эти редакции и назначить людей, которые занимали хотя бы нейтральную или абсолютно объективную позицию".

Экс-премьер Украины подчеркнул, что это должно стать уроком - стоит поддерживать своих сторонников с помощью информационного пространства, вкладывать средства в его продвижение и развитие культурного фонда.

Джордж Сорос - американский финансист, инвестор и филантроп. Создатель сети благотворительных организаций "Открытое общество" (признана нежелательной организацией в РФ), известных как Фонды Сороса (1979).