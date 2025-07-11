Рубио заявил о высокой вероятности встречи Трампа и Си Цзиньпина

Американский госсекретарь выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин найдут дату, которая "удовлетворит обе стороны"

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Вероятность проведения переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина высокая, стороны согласуют дату встречи. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Нет, мы не обсуждали конкретных дат. Но существует высокая вероятность, что встреча состоится. Не могу говорить за председателя Си Цзиньпина, скажу, что президент Трамп привержен [идее] провести эту встречу", - сказал Рубио в ответ на вопрос, обсуждал ли он на переговорах с главой МИД КНР Ван И возможный визит Трампа в Пекин 3 сентября на военный парад в честь 80-й годовщины победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

Рубио выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин найдут дату, которая "удовлетворит обе стороны". "Мы хотели бы, чтобы эта встреча была позитивной и <…> как можно более продуктивной", - отметил госсекретарь США.

Он заверил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы переговоры лидеров состоялись. Ранее Рубио встретился с Ван И на полях совещаний по линии АСЕАН в Малайзии.

5 июня Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. По его итогам лидеры США и КНР условились обменяться визитами, не уточнив возможные сроки этих поездок. 8 июля американский лидер заявил об улучшении отношений между Соединенными Штатами и Китаем.