Главам РФ и Белоруссии до конца года представят стратегию информпространства СГ

Искусственный интеллект не заменяет индивидуального интеллекта каждой личности, подчеркнул госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев

ВИТЕБСК, 11 июля. /ТАСС/. Главам России и Белоруссии в течение 2025 года планируется представить стратегию развития общего информационного пространства Союзного государства (СГ). Об этом заявил журналистам госсекретарь СГ Сергей Глазьев.

"Искусственный интеллект не заменяет индивидуального интеллекта каждой личности, и в зависимости от того, как этот интеллект формируется, определяется будущее нашего Союзного государства и, в общем-то, будущее всего человечества. Поэтому обсуждать мы сегодня будем стратегию формирования информационного пространства Союзного государства", - сказал он на полях международной конференции "Время Союзного государства: культурное и информационное пространства". "Такое поручение дано высшим советам Союзного государства. Мы должны до конца года такую стратегию предложить нашим главам государств", - пояснил Глазьев.

Организаторами мероприятия выступили постоянный комитет Союзного государства и международный Клуб народного единства в рамках фестиваля "Славянский базар". В конференции принимают участие журналисты, блогеры, политологи, общественные деятели и эксперты.