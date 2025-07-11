Евролепутат Фрёлих: поддержка главы ЕК является "плохим знаком" для европейцев

Голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 прошло на сессии Европарламента в Страсбурге 10 июля

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Поддержка председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен является "плохим знаком" для граждан и народов Европы. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал депутат Европарламента (ЕП) от фракции "Европа суверенных наций" Томаш Фрёлих на просьбу прокомментировать голосование по вопросу о доверии главе ЕК.

"К сожалению, большинство в парламенте проголосовали за Урсулу фон дер Ляйен. Она выступает за отсутствие прозрачности в сделках по вакцинам, зеленую деиндустриализацию и эскалацию внешней политики. Если большинство парламентариев ЕС поддерживают это, [то] это плохой знак для граждан и народов Европы. Теперь мы продолжим продвигать наши позиции: прозрачность, сильная экономика, свободная от регулирования политики в области климата, христианские и традиционные ценности и мир посредством дипломатии", - отметил Фрёлих.

Голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19 прошло на сессии Европарламента в Страсбурге 10 июля, что стало первым подобным событием за 25 лет. Вотум был отклонен: против него проголосовали 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, его поддержали 175 парламентариев, 18 воздержались.