Рубио рассказал, что звонил Трампу и информировал о встрече с Лавровым

Госсекретарь США назвал встречу с главой МИД РФ конструктивной

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что звонил президенту Дональду Трампу и проинформировал его о своей встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"Вчерашняя встреча была - и я не хочу преувеличивать, - конструктивной. Там прозвучали вещи, по которым мы могли бы продолжить работу, а может и нет, я не знаю. Мы увидим. Но это были темы, которые мы могли бы изучить. Я проинформировал об этом вчера президента и нашу команду", - сказал Рубио журналистам по итогам саммита глав МИД стран АСЕАН. Трансляцию пресс-подхода вел телеканал CNBC.

В четверг Лавров и Рубио провели двустороннюю встречу на полях мероприятий по линии АСЕАН.